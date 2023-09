Il festival di teatro off con spettacoli in 12 location insolite di Milano

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quarantanove spettacoli diffusi per la città. Torna 'Milano off fringe festival', la rassegna di teatro indipendente giunta quest'anno alla sua quinta edizione e che propone un cartellone ricco, oltre che di spettacoli, anche di eventi e workshop organizzati in 12 diverse location dal 25 settembre all'8 ottobre. Si va da Casa Tadini alla Fabbrica di Lampadine, passando per lo spazio Wow - Mueseo del fumetto, le Cantine piemontesi e la Scuola Puecher.

"Le proposte spaziano dal Musical alla Clowneria. Organizzare un Fringe è un impegno incredibile, è come fare surf sulle emozioni, essere su una giostra di spunti artistici", dice la direttrice del festival, Francesca Vitale, spiegando il significato del cosiddetto 'Fringe theatre', il movimento di teatro indipendente nato nella seconda metà degli anni '40 in Irlanda, e che ha come particolarità proprio quella di essere prodotto in spazi non consueti da quelli del circuito teatrale tradizionale. " Dare opportunità agli artisti e non perdere mai l’attenzione per l’audience delle nostre città, che diventa negli anni pubblico affezionato e fedele all’evento, sono due obiettivi sempre bene a fuoco - continua la direttrice -. Guardando al numero di edizioni dei Fringe esteri nostri partner, che in alcuni casi hanno 70 anni di vita, e dai quali apprendiamo e a cui ci ispiriamo, sorrido pensando che abbiamo iniziato soltanto nel 2016 a Milano e nel 2022 a Catania, ma sentiamo di essere sulla buona strada per durare nel tempo".

A patrocinare l'evento, presentato a Palazzo Reale il 14 settembre, anche l'assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi: "Il 'Milano off fringe festival' rappresenta in pieno lo spirito della nostra campagna 'Milano è Viva', che ha proprio lo scopo di ridare vita ai luoghi della città attraverso una proposta culturale. Del resto questo è anche lo scopo del 'Fringe theatre', ovvero quello di rivolgersi a un pubblico vario e diverso, valorizzando posti solitamente inconsueti per una performance teatrale".