La fiaccolata delle donne di Quarto Oggiaro per Giulia Tramontano

Quarto Oggiaro accende le fiaccole per Giulia Tramontano. Nel giorno delle esequie ufficiali a Napoli, decine di donne del quartiere alla periferia nord di Milano sono scese in strada per ricordare la 29enne di Senago e dire stop alla violenza di genere. Un piccolo corteo che, nonostante la pioggia battente, ha portato per le vie di Quarto Oggiaro il ricordo della giovane uccisa dal fidanzato nonostante fosse al settimo mese di gravidanza.

"Quelle che vedete qui sono tutte mamme e nonne colpite da questa tragedia assurda e atroce - spiega Tatiana, organizzatrice della fiaccolata - Siamo qui per ricordare Giulia e il piccolo Thiago, ma anche per denunciare la lentezza del nostro sistema giudiziario, che permette a uomini violenti di commettere atti come quello fatto da Alessandro Impagnatiello. Perché denunciare non è mai sufficiente per sentirsi realmente al sicuro da chi ti perseguita. Le autorità dovrebbero rendersi conto che questa lentezza, per noi donne, è tempo che viene regalato a chi ci vuole uccidere. Altrimenti tanto varrebbe dare un'arma a ciascuna donna e dirle di difendersi da sola".