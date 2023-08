Litigio in strada a Milano: schiaffi e calci agli specchietti delle auto

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In questo filmato amatoriale, messo in rete sul profilo Instagram "Comitato sicurezza x Milano", ecco come finisce una lite in strada tra una coppia di ragazzi. Mentre la donna cerca di placare il compagno, l'uomo rompe gli specchietti di un'automobile a calci visibilmente in preda alla rabbia, rifilandole poi uno schiaffo al volto. La ragazza, disperata, lo incalza chiedendogli di dirle che la ama e cercando di trattenerlo per un braccio. L'episodio violento, scrive l'account Instagram, sarebbe avvenuto nel quartiere Corvetto, alla periferia sud di Milano.