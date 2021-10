Milano, il generale Figliuolo visita gli hub vaccinali: "Lombardia sopra la media nazionale"

Visita lampo del generale Francesco Paolo Figliuolo a Milano, dove il responsabile nazionale per la campagna vaccinale ha ispezionato gli hub di Palazzo delle Scintille e Niguarda.

"I dati ci dicono che la Lombardia è sopra la media nazionale per numero di vaccini - ha dichiarato il generale - È stato fatto un lavoro eccellente e la campagna è stata programmata molto bene. Per questo motivo invito gli indecisi a fare il vaccino, perché non solo è un dovere civico e morale, ma anche una precauzione per sé e per gli altri"