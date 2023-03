Pizza gratis all'apertura del nuovo locale napoletano: la coda in strada è mostruosa. Video

"Caccia" alla pizza. È stata un successo mostruoso l'inaugurazione di "Pizza 3.0 Ciro Cascella", il primo locale che il giovane pizzaiolo partenopeo ha aperto sotto la Madonnina.

Giovedì il taglio del nastro del ristorante - che si trova in via Morosini, a Porta Romana - è stato celebrato con pizze a portafoglio e drink gratis per tutti. E i clienti hanno risposto alla grande. La pizzeria è stata infatti letteralmente presa d'assalto con la fila di persone in coda che si è snodata da via Morosini a via Bezzecca, piazza Santa Maria del Suffraggio e via Foldi.

Il proprietario - come mostra il video condiviso sui social - è uscito in prima persona a salutare le persone in attesa, forse stupito anche lui dalle tante presenze.