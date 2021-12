Il video dell'incredibile fila fuori dalla farmacia per i tamponi anti covid

Decine e decine di persone in fila. E una coda mostruosa. Tutti in attesa di un tampone anti covid. Immagini che arrivano da Rho, a due passi dalla stazione, ma che si ripetono praticamente identiche in ogni farmacia milanese e lombarda, coi locali letteralmente presi d'assalto in questi giorni di festa.

La clip, già virale, è stata postata sui social da Selvaggia Lucarelli: "Temo non sia ben chiaro cosa sta succedendo nelle farmacie lombarde e la situazione di chi si trova a dover fare un tampone. Ats completamente incapace di gestire il momento, la maggior parte dei positivi è abbandonata a se stessa. Questo - ha scritto - succederà a breve ovunque. Auguri".