Caos e file chilometriche: il video delle code a Milano per comprare l'ultimo Swatch

A "Il Centro" di Arese è dovuta intervenire la security per gestire l'afflusso della folla, che entrando nel centro commerciale ha anche danneggiato una porta. In corso Vercelli sono dovuti arrivare i ghisa, perché la coda aveva invaso la carreggiata, chiaramente riservata alle auto. In corso Vittorio Emanuele i clienti in attesa arrivavano fino in San Babila. Cartoline dalla folle corsa all'ultimo Swatch che sabato ha "stravolto" Milano, con i negozi letteralmente presi d'assalto.

Tutta "colpa" del lancio degli orologi della serie "Speedmaster MoonSwatch", nata dalla collaborazione tra l'azienda svizzera e Omega. Gli orologi - 11 diversi ispirati ai pianeti, costo 260 euro - sono stati messi in vendita soltanto in alcuni negozi fisici e a Milano sono stati scelti proprio Arese e i due store di corso Vercelli e corso Vittorio Emanuele.

Già dalle prime ore del mattino fuori dai locali si sono create file mostruose, con la situazione che si è poi ulteriormente "riscaldata" al momento dell'apertura dei locali. Verso le 13 Swatch ha poi fatto sapere che il negozio di Corso Vercelli "è temporaneamente chiuso per motivi di sicurezza", mentre negli altri due è stato deciso di vendere un solo orologio a persona.

L'azienda, a cui evidentemente non è sfuggita la "caccia all'orologio" scattata in tutta la Penisola, sui social ci ha tenuto a precisare: "Non ci aspettavamo di ritrovarvi così numerosi presso i nostri negozi. Anche noi siamo elettrizzati per la collezione MoonSwatch e condividiamo il vostro entusiasmo. Vi ricordiamo che il prodotto non è limitato - ha garantito la società - e sarà nuovamente disponibile. Vi invitiamo ad evitare code eccessive e assembramenti". E intanto, come spesso accade, sui siti di reselling i "MoonSwatch" sono già in vendita a cifre che superare i mille euro.