Prima della Scala "a rischio" per il film del Milanese imbruttito? La gag con il sindaco Sala

"Prime" contro. Martedì 7 dicembre, giorno di Sant'Ambrogio, esce il film "Mollo tutto e apro un Chiringuito", firmato dal Milanese imbruttito e con la partecipazione di Germano Lanzoni.

Proprio Lanzoni, in vista dell'uscita del film al cinema, ha deciso di far visita al sindaco Beppe Sala per chiedergli un "favorino". L'attore ha infatti incontrato "the mayor" per proporgli di spostare un'altra Prima, quella della Scala, che come sempre si terrà nel giorno in cui si celebra il Patrono della città. Ecco la gag tutta da ridere.