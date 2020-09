L'ultimo colpo di Fischer: in manette il rapinatore 'celebre' negli ambienti della mala milanese anni '90

Vestiti da finti poliziotti sequestrano e rapinano un gioielliere portandogli via preziosi, orologi e denaro contante per circa 50mila euro. È l’ultimo colpo messo a segno da Franco Fischer, 65enne legato alla malavita milanese degli anni ’90 e già noto alle forze dell’ordine per il suo curriculum da criminale navigato. Fu infatti lui, nel 2011, a mettere a segno una rapina da ben 5 milioni di euro in un negozio di via della Spiga.

A tradirlo, stavolta, sarebbe stato un furgone bianco usato per la fuga, riconoscibile a causa di alcuni graffiti sulle fiancate. Ed è proprio piazzando un apparecchio GPS e alcune microspie sul mezzo che gli inquirenti hanno definitivamente incastrato la banda messa insieme da Fischer per l’ultima rapina al gioielliere, rapina che ora potrebbe costare al 65enne e ai suoi complici condanne a vario titolo per riciclaggio, ricettazione, rapina e sequestro di persona.