Una catena umana per proteggere i ciclisti sotto la Regione a Milano: video

Martedì mattina, un numeroso gruppo di ciclisti si è radunato all'incrocio tra via Melchiorre Gioia e via Galvani, per formare una catena umana a protezione della pista ciclabile di via Galvani.

Gli attivisti di "ProteggiMi" hanno scelto questo pezzo si strada, nei pressi della Regione Lombardia, dove si trova una ciclabile "molto spessa resa impraticabile dagli automobilisti in sosta o fermata abusiva, che costringono le persone in bici a deviazioni molto pericolose in mezzo alla carreggiata, mettendo in pericolo la propria incolumità".

Analoghe manifestazioni si sono tenute in viale Monza il 10 novembre e in corso Buenos Aires il 3 dicembre. La "ciclabile umana" è stata realizzata anche a Cagliari, Firenze, Napoli, Torino, Treviso e Roma.

Video di Andrea Cherchi (Semplicemente Milano di Andrea Cherchi)