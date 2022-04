Il flashmob all'Arengario contro la guerra in Ucraina

Il gruppo "Milano contro la guerra" ha manifestato in piazza Duomo chiedendo la fine del conflitto e lo stop alla vendita di armi in tutto il Mondo

Cessazione immediata delle ostilità in Ucraina e disarmo globale. Sono le richieste del gruppo "Milano contro la guerra", che venerdì 22 aprile ha organizzato un flashmob in piazza Duomo di Milano srotolando una gigantesca bandiera della pace dal balcone dell'Arengario.

"Per noi resta fondamentale ribadire la nostra idea di pace, disarmo e futuro - spiegano i manifestanti in un comunicato - Vogliamo ricordare a tutte e tutti le tante guerre in atto nel mondo, che producono quotidianamente migliaia di morti. Fermare le guerre e bloccare la corsa agli armamenti sono l’unico modo per costruire un futuro di pace. Invitiamo i cittadini a scendere in piazza il 25 aprile con la bandiera della pace e un drappo bianco, per chiedere la cessazione del conflitto".