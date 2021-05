Boxe e flessioni: il flashmob di Ri-Make contro la palestra Virgin dentro l'ex cinema Maestoso

Nel 2014 l'avevano occupato per restituire al quartiere uno spazio in disuso, sull'onda (partita con l'esperienza dell'ex fabbica Maflow) di un movimento per il recupero a scopi culturali e sociali degli immobili abbandonati di Milano. Oggi, a 7 anni di distanza, il collettivo Ri-Make è tornato a manifestare in quello che fu, letteralmente, il 'teatro' della sua prima occupazione, il cinema Maestoso di piazzale Lodi, che presto ospiterà una nuova palestra della nota catena 'Virgin'.

"Abbiamo organizzato un flashmob con guantoni da boxe, flessioni ed esercizi all'aperto - spiegano i ragazzi del collettivo - perché quando nel 2014 abbiamo occupato l'ex cinema lo abbiamo fatto con il chiaro intento di restituire quella storica struttura agli abitanti del quartiere, organizzando eventi culturali e dando sostegno sociale alle persone. Le forze dell'ordine ci fecero invece sgomberare dal Maestoso, e così lo stabile restò nuovamente in disuso. Oggi, nonostante quell'esperienza, il Comune ha deciso di concedere lo spazio alla catena di palestre 'Virgin', scegliendo di nuovo la logica del profitto invece che quello del recupero a favore del quartiere. Di certo a Milano non si sentiva il bisogno di una nuova palestra di lusso".