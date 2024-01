Un flashmob per chiedere un cambio di rotta sulle politiche regionali inerenti la caccia. A farlo sono stati i Verdi Europei e il Comitato Europeo Difesa Animali, che mercoledì 31 gennaio hanno manifestato davanti al Pirellone con striscioni e cartelli a favore dell'abolizione della caccia.

"In soli 5 mesi di questa ultima stagione venatoria, sono state uccise 24 persone e ci sono stati 70 feriti a causa delle armi da caccia. Un prezzo in termini di vite umane e sicurezza che non è più tollerabile. Eppure questo governo, insieme alla Regione Lombardia, pensa di implementare ulteriormente la possibilità di movimento per i cacciatori, laddove prima era vietato, e far sì che si possa cacciare tutto l'anno", spiegano in un comunicato i dimostranti.