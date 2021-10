Diecimila in piazza per il Ddl Zan: il suggestivo flashmob di luci all'Arco della Pace. Video

Sono oltre 10mila le persone che si sono radunate all'Arco della Pace di Milano giovedì 28 ottobre per gridare "vergogna" dopo l'affossamento del Ddl Zan avvenuto in Senato mercoledì 27, tra gli applausi del Centrodestra.

La comunità LGBTQI+ milanese, tra rabbia e delusione, ha messo in scena una suggestiva coreografia di luci, cantando il brano "We shall overcome", simbolo della lotta ai diritti. "Quanto accaduto in Senato è gravissimo - spiega Luca Paladini, leader dei Sentinelli di Milano - Un anno di lavoro è andato in fumo, ma più di tutto è stato leso un diritto sacrosanto. Gli applausi che si sono visti in aula sono una vergogna".