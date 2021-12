"Ci siamo rotti i polmoni": il flashmob degli studenti dell'istituto Ciresola

Alunni e attivisti di Legambiente hanno manifestato davanti alla scuola di viale Brianza chiedendo misure più severe per il miglioramento della qualità dell'aria a Milano

Un flashmob dal titolo "Ci siamo rotti i polmoni" per chiedere una migliore qualità dell'aria a Milano. Così gli studenti dell'Ics Ciresola e gli attivisti di Legambiente Lombardia hanno protestato lunedì 13 dicembre davanti all'istituto di viale Brianza, scendendo in strada poco prima dell'inizio delle lezioni con uno striscione che rivendica più attenzione al tema dell'inquinamento da polveri sottili in città.

" Milano ha da tempo superato il tetto di trentacinque giorni sopra il limite consentito di PM10 - spiega Legambiente in un comunicato - Con oggi siamo a quarantasette giorni di sforamento misurati alla centralina di via Senato. Un primato negativo che va urgentemente affrontato limitando i veicoli più inquinanti, a partire dai diesel Euro 4, che circolano in deroga dal 1 ottobre 2020".