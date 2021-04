Milano, maschere di scena e fumogeni: il flashmob degli studenti davanti al Piccolo Teatro. Video

Hanno simulato una lezione in classe davanti al Piccolo Teatro di Milano, tutti con indosso le maschere di scena, per dire "Basta!" a una politica che non metta la scuola al primo posto. È il flashmob organizzato giovedì 22 aprile dagli studenti e le studentesse che da settimane occupano simbolicamente, in solidarietà con i lavoratori dello spettacolo, lo storico teatro di via Rovello, diventato simbolo di una lotta comune contro l'abbandono della cultura durante la pandemia.

"Siamo felici che si inizi (ora) a parlare di tamponi salivari, tracciamento e rientro in sicurezza - spiegano gli studenti - Tuttavia in tutti questi mesi la scuola non è mai stata una priorità e gli studenti sono stati abbandonati tra lezioni a distanza e continui cambi di rotta su come affrontare il nodo delle lezioni in presenza. Ora diciamo basta".