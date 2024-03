Disabili, il flashmob del Pd davanti al Pirellone

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Partito Democratico scende in piazza per i diritti dei disabili con un flashmob organizzato giovedì 21 marzo davanti al Pirellone. I militanti dem hanno simbolicamente esposto all'indirizzo degli uffici della Giunta una maxi scritta con la dicitura "0,03%", che rappresenta la porzione di bilancio regionale destinata ai caregivers milanesi e lombardi, e che invece, spiega il Pd, è stata "rimodulata" verso il basso.

"La Giunta fontana, di fatto, taglia i sussidi ai caregivers e ai disabili bisognosi di assistenza - spiega il capogruppo dem alla Regione, Pierfrancesco Majorino -. Si tratta di finanziamenti che rappresentano appena lo 0,03% delle risorse di bilancio. Ebbene, questa maggioranza non riesce a destinare ai malati nemmeno questa cifra. C'è poi la questione del blocco di nuove richieste per le misure B1 e B2, quelle destinate ai disabili gravi e gravissimi. Per come stanno le cose oggi, se un cittadino milanese o lombardo dovesse essere vittima di una grave malattia, non potrebbe accedere ai sussidi a meno che un'altra persona, già in lista, non muoia lasciando libero un posto in graduatoria. È inaccettabile". Sabato 23 marzo, stavolta davanti agli uffici di piazza Città di Lombardia, i familiari dei malati organizzeranno una nuova manifestazione per chiedere alla Giunta Fontana di aumentare le risorse destinate alla cura e all'assistenza dei malati.