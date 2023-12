Focacce e pesto genovesi gratis fino alle 17 di lunedì 18 dicembre. Accade in piazza Città di Lombardia, dove la Regione guidata da Attilio Fontana e la Liguria di Giovanni Toti si sono scambiate un "dono" istituzionale in occasione delle festività natalizie. Un "patto d'amicizia" tra le due giunte che è ormai diventato una tradizione consolidata, con la Lombardia che dona ai liguri un albero di Natale e riceve in cambio le eccellenze gastronomiche genovesi. L'abete lombardo, proveniente dai boschi di Ponte di Legno, sarà esposto in piazza de Ferrari, nel cuore del capoluogo della Liguria.