Movida selvaggia a Milano, la folla fugge all'arrivo della polizia: video

Tanti giovani, qualche mascherina e poco (pochissimo) distanziamento sociale. Il tutto ben oltre l'orario del coprifuoco. Sembrava una normale serata di epoca pre-covid quella di sabato 24 aprile a Milano: numerosi giovani si sono radunati nelle zone calde della movida, in particolare alle Colonne di San Lorenzo, sui Navigli e Brera.

Alle Colonne, dove si erano assembrati diverse centinaia di giovani, intorno alle 23.30 sono intervenuti gli agenti della questura e la piazza si è svuotata in pochi minuti, come testimoniato durante una diretta Twitch di SocialBoom. Il popolo della movida, tuttavia, ha lasciato dietro di sé una enorme montagna di spazzatura: bottiglie e bicchieri vuoti, oltre a un tappeto di mozziconi. Una situazione analoga si era verificata nella serata di venerdì quando diverse centinaia di giovani (e non) avevano creato un maxi assembramento in Darsena.