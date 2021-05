Folle corsa con l'Audi a 260 kmh in autostrada: il video degli influencer della movida di Milano

"Stasera a 260kmh sulla A4 in direzione Milano abbiamo Vito Nicolosi https://instagram.com/vito_nicolosi73 al volante e Filippo Romeo https://instagram.com/filippochampagne, fratello di Massimiliano Romeo Senatore della Repubblica (Lega Nord), alle urla. Audi RS3 Sportback bianca". A denunciare l'accaduto con un video è la pagina Facebook Parcheggio Selvaggio e Incidenti Stradali a Milano.

L'episodio al quale si riferiscono le immagini sarebbe avvenuto la sera tra giovedì e venerdì. Il video originale è stato pubblicato nelle stories di Instagram da Filippo Champagne, ovvero Filippo Romeo. Si tratta di un personaggio noto sui social - su Instagram è seguito da quasi 100mila persone - per i suoi video durante le sue serate alcoliche in giro per i locali di Milano e non solo.

"Il fatto che ogni sera mi voglia ubriacare di champagne non è detto che io sia alcolizzato. Per sponsor e serate contattare Stefania Nobile", così si presenta sul suo canale Romeo. E anche Stefania Nobile spiega di essere la sua agente. Nobile, ricordamolo, è nota per essere la figlia di Vanna Marchi nonché ex compagna e socia di Davide Lacerenza, ecclettico ristoratore di Milano. Alla guida dell'auto Nicolosi, anche lui 12mila follower e tanto Don Perignon nelle sue foto.