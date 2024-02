Disabili: perché il ripristino dei fondi regionali scontenta i caregivers

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il dietrofront della Regione Lombardia sul taglio ai fondi per i disabili non convince i caregivers milanesi, che mercoledì 28 febbraio hanno partecipato a un tavolo di confronto con l'assessore alla Disabilità di Palazzo Lombardia Elena Lucchini. Se da un lato, infatti, il Pirellone ha ripristinato i sostegni ai cittadini con disabilità, dall'altro ha di fatto bloccato i nuovi accessi alla cosiddetta 'misura B1', ovvero il sostegno a chi è portatore di una disabilità gravissima.

"I fondi regionali per la disabilità sono stati ripristinati grazie a un accordo dell'ultima ora con il Governo, che ha permesso quantomeno di garantire i soldi che erano stati già promessi a dicembre - spiega Fortunato Nicoletti, presidente della onlus 'Nessuno è escluso' - Restano però il taglio di 150 euro al mese per gli assegni di alcune categorie e soprattutto il blocco delle richieste di nuove 'misure B1'. Significa in sostanza che a Milano e in Lombardia, se sei un disabile gravissimo, per accedere ai fondi regionali devi attendere che un altro disabile come te guarisca, oppure che muoia. La prima ipotesi è alquanto improbabile, visto che parliamo di problematiche di estrema gravità. La seconda mi sembra invece è piuttosto macabra. Speriamo che anche su questo punto ci sia un ravvedimento".