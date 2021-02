Fontana al governo Draghi: "Metodo schizofrenico per decidere le chiusure, serve un cambiamento". Video

"Il metodo per decidere i cambi di colore delle regioni e le chiusure è schizofrenico, serve subito un cambiamento". A dirlo è stato lunedì 15 febbraio il governatore della Lombardia Attilio Fontana, che in conferenza stampa ha esordito il governo Draghi a fare un passo avanti sui criteri per decidere i lockdown.

Un intervento, quello di Fontana, che arriva a poche ore dalla notizia del rinvio delle riaperture per gli impianti sciistici, decisione che ha creato numerosi malumori tra gli esercenti della montagna e che ha fatto scendere in campo anche il neo ministro del Turismo leghista Massimo Garavaglia, che proprio intervenendo a Milano ha chiesto immediati indennizzi per gli operatori del settore.