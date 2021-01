Milano, bagarre in aula contro Fontana e Moratti. Usuelli in ginocchio (+Europa)

Cori da stadio dai banchi della Lega e il consigliere di +Europa Usuelli che si inginocchia provocatoriamente davanti al banco del presidente Fontana con un piattino per le offerte. È bagarre in aula al consiglio regionale di martedì 26 gennaio, scandito dalle contestazioni delle opposizioni unite contro la Giunta alla guida della Lombardia e dalle risposte della maggioranza, compatta in difesa del Governatore e di Letizia Moratti.

A iniziare "le danze" è il Pd, che regala al Governatore un pallottoliere alludendo al pasticcio sui numeri del Covid che hanno fatto finire la regione in zona rossa invece che arancione. La protesta si infiamma quando lo stesso Fontana cerca nuovamente di giustificare il disguido sui dati del Coronavirus spediti al ministero della Salute. Durante la seduta il consigliere regionale di +Europa Michele Usuelli resta inginocchiato provocatoriamente con un piattino per le offerte davanti al banco in cui siedono il presidente Attilio Fontana e la vicepresidente Letizia Moratti. Usuelli è stato dopo poco allontanato dall'aula tra gli applausi e le grida, mentre dai banchi della Lega veniva scandito un "Andate a lavorare" gridato a mo' di coro da stadio.