Milano, Fontana chiede la revisione dei parametri per le zone rosse: "Criteri poco congrui"

Attilio Fontana chiede al Governo la revisione dei parametri per la suddivisione delle regioni in zone gialle, arancioni e rosse. Il presidente della Lombardia lo ha dichiarato martedì 17 novembre, nel giorno in cui la sua Giunta ha presentato il maxi stanziamento regionale di fondi da destinare alle attività produttive colpite dalla crisi economica.

"Oggi la conferenza delle Regioni ha chiesto un incontro con ministri competenti per rivalutare i parametri utilizzati fino ad oggi, parametri che l'integrità dei presidenti ha ritenuto poco congrui", ha spiegato Fontana in conferenza stampa, chiarendo poi anche la questione di una possibile differenziazione di aree all'interno della Lombardia stessa: "L'eventuale differenziazione territoriale non comporta un cambio di zona, ma semplicemente l'allentamento di alcune misure".