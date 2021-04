Milano, Fontana: "Graduale riapertura già dalla prossima settimana: il trend dei contagi è positivo". Video

"Riprire, gà dalla prossima settimana". A chiederlo è il governatore della Lombardia Attilio Fontana, che in un video Facebook ha fatto appello al Governo per la stesura di un piano per la graduale riapertura di bar, ristoranti, palestre, teatri e piscine.

"Serve tornare alla normalità, tutti ne abbiamo bisogno - spiega Fontana - Penso che già dalla prossima settimana (quella a partire dal 21 aprile 2021, ndr) si possa pensare a un piano per la graduale riapertura delle attività, magari iniziando dal servizio all'esterno per bar e ristoranti. I dati dei contagi sono positivi, ma questo non significa dare il 'liberi tutti'. Bisogna riaprire, ma con attenzione alle regole per non vanificare gli sforzi fatti finora".