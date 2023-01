Il governatore Fontana contrario al limite di 30 Km/h per le auto a Milano

Il presidente della Regione ha criticato anche il rincaro del biglietto Atm: "Non ci voleva, colpisce i cittadini già in difficoltà"

il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana boccia la proposta del limite di 30 Km/h per le auto esteso a tutta la città di Milano. Il Governatore, intervenuto a Cinisello Balsamo insieme al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini per inaugurare la nuova piazza sopraelevata di viale Friuli, ha espresso il suo dissenso anche sul rincaro di 20 centesi dei biglietti ordinari Atm per bus, tram e metrò, in vigore da lunedì 9 gennaio.

"Penso che in tutte le cose si debba andare per gradi - ha spiegato Fontana -. Il limite dei 30 all'ora va bene in alcune aree sensibili, ma per il resto della città penso che il limite di 50 Km/h sia più che sufficiente, altrimenti rischiamo il congenstionamento del traffico per le vie di Milano".