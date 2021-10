Un murale per Fraintesa: così Milano omaggia la travel blogger che lottò contro il cancro

Scoperta in via Farini l'opera di street art dedicata a Francesca Barbieri, la seguitissima influencer scomparsa nell'aprile del 2021 per un tumore al seno

È stato inaugurato venerdì 22 ottobre il murale dedicato a Francesca Barbieri, in arte Fraintesa, celebre travel blogger rimasta nel cuore dei milanesi nonostante la sua scomparsa, nell'aprile 2021, a causa di un tumore al seno. L'opera, disegnata dall'artista SteReal, è stata svelata in via Farini, di fronte al Cimitero Monumentale, alla presenza del compagno Andrea e del sindaco di Milano Beppe Sala.

"L'opera trae spunto da una foto che le fecero anni fa - spiegano il compagno e l'artista - Ci piaceva ritrarla così, con le mani sugli occhi a mo' di binocolo, perché quest'immagine rappresenta la sua passione per i viaggi e per la vita. Sembra quasi dire 'Se non hai un binocolo per la vita allora createlo'. Francesca era così e le tante persone accorse qui oggi per vedere il murale lo testimoniano".

Anche il sindaco Sala ha ricordato la travel blogger modenese, parlando anche della sua personale vicenda di lotta contro il cancro: "So per esperienza che nella malattia bisogna saper trovare anche il bello. Fraintesa l'ha saputo fare e per questo è rimasta nel cuore di molti cittadini. Anche se non era nata qui sarà per sempre una milanese adottiva".