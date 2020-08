Franca Valeri parla della 'sua' Milano: "Via Montenapoleone comincia da niente". Video

È morta Franca Valeri. L'attrice, nata a Milano nel 1920, aveva appena compiuto 100 anni il 31 luglio. Si è spenta intorno alle 7.40 nella sua casa di Roma, circondata dall'affetto della famiglia. "Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato ai familiari un messaggio di cordoglio per la scomparsa di Franca Valeri, attrice versatile e popolare, che rimarrà nel cuore degli italiani per la sua grande bravura e la sua straordinaria simpatia". Lo fa sapere il Quirinale in una nota.

Nel video, è Franca Valeri per le strade di Milano. L'attrice, una splendida monologhista, presenta via Montenapoleone e quello che è diventata.