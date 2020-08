Morte Franca Valeri, il ricordo di Ottavia Piccolo: "Era una diva colta e controcorrente"

"Ricordo quando interpretai sua figlia in uno sceneggiato TV del 1968. Per me era un mito". L'attrice Ottavia Piccolo rende omaggio a Franca Valeri, l'interprete milanese spirata il 9 agosto a Roma poco dopo aver compiuto 100 anni e resa celebre dal personaggio della 'signorina Snob'.

"Anche dopo quella collaborazione ho continuato a seguirla - racconta Ottavia Piccolo ai microfoni di Milano Today - Era una donna straordinaria che ha saputo raccontare le donne con tanta ironia, ma anche con tanta forza".