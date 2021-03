Milano, fumogeni in Darsena per Dax e Carlo Giuliani: il flashmob di "LiberAzione Milano"

Fumogeni e cori alla Darsena di Milano, dove sabato 13 marzo gli attivisti della sigla "LiberAzione Milano" hanno manifestato in ricordo di Davide Cesare, detto Dax, e Carlo Giuliani: il primo militante ancifascista accoltellato per rappresaglia proprio il 13 marzo del 2003 in via Brioschi da alcuni neo fascisti, il secondo ucciso da un colpo di pistola sparato dal Carabiniere ausiliario Mario Placanica durante i drammatici scontri al G8 di Genova nel 2001.

"Non dimentichiamoci di chi ha dato la propria vita per la nostra libertà - dichiara LiberAzione Milano in un comunicato - Stiamo attraversando una fase storica complessa e senza precedenti, rinunciando a quello che ci è più caro: stare insieme, fare aggregazione e stare in strada per dare voce e forma alle nostre idee, proiettate verso un mondo migliore. Oggi la Darsena tornerà un luogo liberato, con la speranza e la consapevolezza di doverci riconquistare tutto, metro dopo metro".