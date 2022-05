Fumogeni e fuochi d'artificio in Darsena a Milano sabato sera. Video

Il "blitz" verso le 20.20. All'arrivo della polizia non c'era più nessuno

Sabato sera di fuoco in Darsena a Milano. Verso le 20.20, come mostrano numerosi video condivisi sui social, circa cinquanta ragazzi hanno infatti acceso fumogeni e fatto esplodere fuochi d'artificio proprio nel "porticciolo" meneghino.

Il "blitz", stando a quanto finora è stato possibile ricostruire, è scattato verso le 20.20 ed è durato due, tre minuti. Quando le voalnti sono arrivate sul posto, non c'era già più nessuno. Gli agenti hanno riscontrato che non ci fossero danneggiamenti, né problemi di ordine pubblico ma non hanno potuto identificare nessuno.

Resta quindi il "mistero" sui protagonisti dell'iniziativa, totalmente estemporanea. Ad ora per le forze dell'ordine non è possibile ricollegare la "torciata" a gruppi di tifosi o gruppi di attivisti politici.

Videi da Ig/MIlanobelladadio