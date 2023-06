Milano dice addio a Silvio Berlusconi: oltre 15mila in piazza Duomo

Cori, striscioni e fiori per l'ex premier spirato il 12 giugno all'ospedale San Raffaele. Centinaia le persone arrivate da tutta Italia per il funerale di Stato

Milano dà l'ultimo saluto a Silvio Berlusconi. Nel giorno delle esequie di Stato per il quattro volte presidente del Consiglio, oltre 15mila persone si sono radunate in piazza Duomo per salutare il Cavaliere di Arcore. Tantissimi i cori e gli applausi all'arrivo del feretro, con un nutrito gruppo di ultras del Milan e numerose bandiere di Forza Italia, il partito fondato da Berlusconi nel 1994 alla vigilia della sua "discesa in campo" nel mondo della politica.