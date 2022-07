Rabbia e dolore al funerale della piccola Diana

Lacrime e rabbia alle esequie di Diana Pifferi, la bimba milanese morta di stenti dopo che la madre l'aveva abbandonata per giorni in casa, incurante della sua sorte. Centinaia di abitanti del quartiere Ponte Lambro, dove abitava la bambina, hanno celebrato il funerale della piccola con striscioni e palloncini, lasciandosi poi andare in un lungo applauso all'uscita del feretro.

"Conoscevamo la madre - spiegano alcuni residenti del quartiere milanese - La cosa assurda è che nessuno dei servizi sociali si sia mai accorto delle condizioni in cui viveva questa bambina e di come la madre se ne prendeva cura. Meriterebbe lei stessa di fare la stessa fine".

Alle esequie anche il sindaco di Milano Beppe Sala, che all'uscita della chiesa ha rilasciato una breve dichiarazione: "Da credente è davvero difficile accettare quanto successo e credere che esista una vita eterna per questa bambina. Purtroppo queste cose non si possono prevedere, ed è importante che in quelle piccole comunità che sono i quartieri siano le persone a segnalare le situazioni di disagio come quella della piccola Diana".