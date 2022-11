Centinaia di persone ai funerali di Luca Marengoni, il 14enne investito da un tram

Il sindaco di Milano Beppe Sala: "La sua morte ci deve insegnare qualcosa. Gli dedicheremo un albero per ricordare la sua passione per l'ambiente"

Chiesa gremita in viale Argonne, zona 3 di Milano, dove giovedì 17 novembre si sono svolti i funerali di Luca Marengoni, il 14enne morto tragicamente in via Tito Livio dopo essere stato travolto da un tram. Fuori dalla basilica decine e decine di studenti che, accompagnati dagli insegnanti, hanno reso omaggio al loro coetaneo.

"Questa morte ha scosso molto la città - ha dichiarato il sindaco Beppe Sala all'uscita del feretro - Dobbiamo fare in modo che questo episodio ci insegni qualcosa. Non penso che il problema siano i vecchi tram a carrelli o gli attraversamenti lungo i binari del tram, perché si è trattato di una tragedia. Certo il mio compito è pensare ogni giorno a come i cittadini possano vivere meglio la città".