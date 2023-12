L'addio a Emanuela Perinetti: "Eri un'anima bella e pura"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il giorno dell'ultimo saluto. Venerdì pomeriggio, nella basilica di Sant'Estorgio a Milano, si sono svolti i funerali di Emanuela Perinetti, la 34enne influencer marketing manager nel mondo del calcio, figlia del responsabile dell'area tecnica dell'Avellino calcio, Giorgio Perinetti, morta giovedì in un ospedale meneghino dopo una lunga battaglia con l'anoressia.

Alle esequeie erano presenti tanti esponenti del mondo del pallone - anche Beppe Marotta, ad dell'Inter -, mentre fuori dalla chiesa sono state lasciate due corone di fiori dell'As Roma e della curva sud Avellino, il cuore del tifo caldo biancoverde che ha voluto così mostrare tutta la propria vicinanza al dirigente. In rappresentanza del comune l'assessora allo sviluppo economico e alle politiche del lavoro, Alessia Cappello, che si occupa del progetto di Mentorship del comune, di cui faceva parte proprio la Perinetti.

"Emanuela per me e per Martina Capriotti, anche lei mentor del nostro progetto, era soprattutto un’amica e ci teniamo a raccontare, a chi non ha avuto la fortuna di incontrarla nel proprio cammino, quanto fosse una donna straordinaria. Emanuela era un’anima bella e pura, sempre capace di regalare un sorriso e un pensiero d’ottimismo. Una donna di rara intelligenza, sempre preparatissima e molto competente. Aveva grande sensibilità, profonda intelligenza emotiva e una enorme capacità relazionale che l’hanno portata a essere coinvolta in numerosi network professionali e ad essere il punto di riferimento di tanti gruppi di amici. Degna di nota la sua infinita passione per il mondo dello sport, che è riuscita a trasformare in una professione", il suo ricordo.

"Una perfetta descrizione della persona, l’ha fatta proprio Martina nel suo post in memoria di Emanuela: 'Eri l’intelligenza, la delicatezza, l’intraprendenza, la bellezza. Eri capace di fare tutto, e io ti guardavo e ti ammiravo mentre conquistavi qualsiasi cosa ti mettevi in testa di fare'. Emanuela aveva il mondo in mano e la capacità di plasmarlo a proprio piacimento. Anche per questo - ha concluso - lascia un grande vuoto nella sua famiglia, tra i suoi amici, nel mondo dello sport e in generale in questa società che ha sempre più bisogno di donne così".

Laureata alla Luiss di Roma, dove aveva conseguito anche un master, Emanuela Perinetti aveva iniziato a lavorare nel marketing e nella comunicazione nel settore bancario, per poi specializzarsi nel mondo sportivo e del calcio. Negli ultimi anni era stata general manager della Sport Business Unit di Sports Dots e co founder di Stadeo e Cucu Sports.