Fuochi d'artificio in mezzo alle case in via Lecco, gli abitanti di Porta Venezia sono stanchi

Fuochi d'artificio in piena notte, in mezzo ai condomini. Gli abitanti di via Lecco, in zona Porta Venezia Milano devono sopportare anche questo, oltre alla movida quotidiana per le vie del quartiere.

L'ultimo sfogo arriva dal Comitato del Lazzaretto Milano che su Faceboook hanno denunciato: "Rendiamo noto a quei imbecilli criminali che ieri sera (notte tra mercoledì e giovedì) hanno lanciato razzi pirotecnici da Largo Bellintani/sagrato della Chiesa del Lazzaretto che procederemo a denuncia formale. Sparare razzi tra le case è da folli, ci vuole un nulla per precipitare nella tragedia. Fossimo in loro non saremmo tranquilli perché proprio in quel punto è installata una telecamera di sorveglianza".

Alcuni dei residenti hanno poi girato dei video dove si vede parte dell'episodio. "Quanto è accaduto non è un unicum, gli episodi sono stati numerosi e non solo a Porta Venezia. Dopo discussione interna abbiamo quindi deciso di procedere in tal senso", hanno poi aggiunto dal Comitato del Lazzaretto.

La questione movida nella zona di Porta Venezia, una delle più "vive" della città è stata molto chiacchierata per l'ordinanza di divieto nella zona di vendere o somministrare cibi e bevande da asporto in bottiglie e contenitori di vetro o in lattina, dalle 22 alle 5.