L'altalena gigante di Amazon creata dall'archistar Boeri per il Fuorisalone 2023

Nel chiostro dell'Università Statale di Milano, in via Festa del Perdono, l'installazione del colosso americano per la Design week

Un'altalena gigante creata dall'archistar Stefano Boeri nel chiostro dell'Università degli Studi di Milano. Così Amazon celebra la sua partecipazione al Fuorisalone 2023, l'evento mondano che accompagna ogni anno il Salone del Mobile e che vede le strade della città colorarsi con le installazioni di designer in arrivo da tutto il mondo.

"Quest'anno abbiamo voluto un'installazione che in qualche modo celebrasse il gioco - spiegano l'architetto Boeri e Michele Marini, direttore per l'Europa del comparto arredamento di Amazon -. Qui i visitatori del Fuorisalone smettono per un attimo i panni degli spettatori per immergersi in un'opera di design e in qualche modo trovare un proprio momento di meditazione. Il gioco e il gusto del paradosso sono cose che fanno parte del design italiano da sempre".