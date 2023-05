Video: l'esplosione in diretta del furgone carico di bombole di ossigeno

L'incidente è avvenuto giovedì 11 maggio in via Pier Lombardo, nel centro di Milano. Fiamme alte 15 metri e colonna di fumo visibile in tutta la città

Grave incidente in centro a Milano, dove intorno alle 12 di giovedì 11 maggio un furgone carico di bombole di ossigeno è esploso provocando un incendio. Ancora da chiarire le cause che hanno portato alla deflagrazione, che ha generato lingue di fuoco altre 15 metri e una nube di fumo visibile in tutta la città. Nel video dell'utente 'Dino', ecco il momenti in cui il furgone esplode, tra il panico dei passanti.