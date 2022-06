Furgone si schianta contro un negozio di kebab a Corvetto. Video

È di due feriti il bilancio di un'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 23 giugno in piazzale Corvetto, a Milano, dove l'autista di un furgone per traslochi ha perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare contro la vetrina di un negozio di kebab.

Secondo quanto riportato da Areu (l'agenzia regionale di emergenza urgenza) i due feriti sarebbero un uomo di 24 anni e una donna di 46, entrambi trasportati in ospedale in codice giallo. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco della caserma di via Messina, e gli agenti della polizia locale di Milano, che hanno effettuato i necessari rilievi sul luogo dell'incidente. Decine i testimoni oculari dell'accaduto, che hanno postato in rete foto e video dello schianto.