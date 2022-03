La banda che ha rubato 700 batterie dagli scooter elettrici di Milano

Il gruppo, composto da 19 persone, si era specializzato nel manomettere i mezzi in sharing a due ruote. Gli arrestati dovranno rispondere di associazione a delinquere, furto, ricettazione e riciclaggio

Rubavano le batterie degli scooter in sharing per poi rivenderle. Sono 19 i membri della banda che si è resa responsabile di numerosi furti compiuti con il medesimo modus operandi a Milano e in altre città d'Italia tra il 2020 e il 2021.

Come mostrato dalle riprese di una videocamera di sicurezza, rese pubbliche dalle inquirenti, il gruppo si era specializzato nel rimuovere e sottrarre le costose batterie dai mezzi elettrici a due ruote, sottraendone, nell'arco di appena un anno, circa 700. Dodici in totale i membri del della banda già arrestati, che dovranno rispondere delle gravi accuse di associazione a delinquere, furto, ricettazione e riciclaggio.