I video dei furti a casa di Sensi, Calhanoglu e Chiara Biasi

Eccole le immagini dei due uomini accusati di aver messo a segno quattro furti in abitazione a Milano con un bottino di oltre mezzo milione di euro. Nel mirino dei ladri - un 21enne e un 36enne, entrambi fermati dalla polizia nel campo rom di via Monte Bisbino - sarebbero finiti il calciatore del Monza, ex Inter, Stefano Sensi, il collega turco Hakan Calhanoglu - da lui il colpo era però fallito - la fashion blogger Chiara Biasi e un uomo che vive in zona corso Garibaldi.

I due sono stati arrestati, mentre un terzo complice è attualmente ricercato. Le indagini sono partite da una traccia di sangue trovata in una delle abitazioni svaligiate e sono poi proseguite con le analisi delle celle telefoniche e delle immagini registrate dalle telecamere. Tutte prove che hanno fatto finire il 21enne e il 36enne in manette.