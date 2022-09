La gang che ruba i furgoni durante le consegne e li cannibalizza: video

Furto e riciclaggio di veicoli di aziende del Milanese. I militari della Compagnia Corsico arrestano due persone, alle quali vengono contestati 14 episodi: per un valore di un milione di euro. A finire con le manette ai polsi, come anticipato da una nota del comando provinciale dei carabinieri, sono un italiano e un albanese accusati di furto aggravato e riciclaggio in concorso. Entrambi, con precedenti, sono stati portati a San Vittore.

Il provvedimento restrittivo, eseguito il 19 settembre dal personale delle stazioni di Settimo Milanese e Cornaredo, fa riferimento a furti di furgoni e autovetture ai danni di aziende del Milanese da un gruppo criminale cui appartenevano i due. Della stessa banda facevano parte altre sei persone, arrestate a maggio. Il provvedimento scaturisce dall'attività investigativa, avviata nel settembre 2020 su delega della procura della Repubblica di Milano a seguito dell'individuazione degli autori del furto di un furgone avvenuto a Cornaredo (le indagini).