I furti con la tecnica della gomma bucata: così i ladri svaligiano le auto a Milano. Video

Il primo passo era squarciare le gomme. Poi bastava attendere che la preda designata arrivasse per entrare in azione e colpire. Agivano così, con la tecncia della gomma bucata, i due uomini - un 43enne e un 47enne, entrambi cittadini algerini con precedenti e irregolari in Italia - fermati nei giorni scorsi dalla polizia perché ritenuti responsabili di numerosi furti a bordo auto commessi a Milano.

Le indagini della II sezione della squadra mobile, guidata da Marco Calì e Vittorio La Torre, sono partite guardando un video registrato da una telecamera di videosorveglianza di via Traiano, che aveva ripreso perfettamente uno dei raid della coppia.

I due, senza sapere di essere filmati dall'occhio elettronico, avevano tranciato con un coltello la gomma di un'auto e appena il proprietario era tornato avevano approfittato delle operazioni di cambio gomma per far sparire il suo computer e il trolley dall'abitacolo. Lunedì i due complici sono ricomparsi di nuovo in via Traiano, forando gli pneumatici di due macchine per poi nascondersi in attesa di svaligiare i veicoli. Questa volta, però, c'erano i poliziotti ad attenderli.