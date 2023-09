Ladro spacca tutti i taxi parcheggiati in strada (ma non si accorge della telecamera). Video

La serie di furti mercoledì sera in via Bazzi, fuori da un ristorante

Il rumore del vetro che si spacca. Poi il blitz a rovistare nell'auto. Ladro in azione mercoledì sera in via Bazzi a Milano, dove circa dieci macchine - tra cui sette taxi - sono state ripulite da qualcuno che è poi riuscito a far perdere le proprie tracce.

Il raid del malvivente è stato in parte ripreso da una dashcam montata sulla vettura da uno dei tassisti, che si erano ritrovati in un ristorante poco distante per una cena aziendale. Al ritorno, l'amara sorpresa.

Nella clip si vede l'uomo infilarsi nell'abitacolo per poi rovistare nel portaoggetti prima e dietro i sedili posteriori poi. Nel video sembra che il ladro parli con qualcun altro ed è quindi verosimile che fosse in compagnia di un complice. Sul posto, dopo l'allarme dato dalle vittime, è intervenuta la polizia, che ha effettuato tutti i rilievi del caso.