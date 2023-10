I Bonnie e Clyde di Milano: a casa di una donna 232 abiti (da 11mila euro) rubati. Video

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le visite lampo nei negozi. Poi le manette e l'incredibile scoperta a casa di lei. Una coppia di peruviani - 32 anni lui, 40 lei, entrambi con precedenti - è stata arrestata giovedì sera dalla polizia a Milano con l'accusa di furto aggravato in concorso dopo aver messo a segno una serie di blitz in alcuni store del centro città.

A incastrare i due sono stati gli agenti della VI sezione della squadra mobile, guidati da Marco Calì e Michele Scarola, che li hanno notati aggirarsi con fare sospetto a due passi dal Duomo. Sorvegliati a vista dai poliziotti, i due sono entrati in un negozio di abbigliamento sportivo di via Torino per poi uscire subito dopo e fare lo stesso in un altro locale di corso Vittorio Emanuele. Ultima tappa, una farmacia di via Larga, dove sono stati fermati.

L'uomo è stato trovato in possesso di un farmaco e di due borse da donna che aveva nascosto in una busta di carta, mentre lei aveva con sé 4 leggins ma soprattutto un pezzo di metallo e una potente calamita, di solito usati per asportare le placche antitaccheggio dai vestiti. A casa della 32enne gli investigatori hanno poi scoperto e sequestrato 232 abiti di diverse marche, tutti con le etichette, per un valore di oltre 11mila euro, motivo per cui lei è stata anche indagata per ricettazione.