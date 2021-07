L'incubo degli automobilisti tradito da un'impronta (e da questi video)

Quasi sempre lo stesso copione. Almeno tre colpi messi a segno. Un uomo di 32 anni, A.M.B., cittadino francese, è stato arrestato mercoledì a Milano dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia caulare in carcere perché ritenuto responsabile di una serie di furti messi a segno a Milano con almeno un altro paio di complici, per ora ricercati.

Il primo blitz del 32enne, stando a quanto accertato dalle indagini dell'ufficio prevenzione generale della Questura, è avvenuto il 25 agosto scorso. Quel giorno, un russo e sua moglie - che erano a bordo di un Suv - erano stati avvicinati da una persona in scooter che aveva segnalato loro che avevano uno pneumatico forato. Marito e moglie, appena scesi dall'auto per verificare la situazione, erano stati raggiunti da un secondo uomo alla guida di un altro scooter quando, nel mezzo della confusione , un terzo uomo a piedi si era avvicinato alla macchina e aveva rubato una borsa con documenti, passaporti, carte di credito e un computer.

Il 1 febbraio 2021 verso le ore 12, il secondo colpo. Il 32enne e un complice, sempre in motorino, hanno forato la ruota posteriore di una macchina e appena il guidatore - un cittadino cinese - è sceso per capire cosa stesse accadendo, gli hanno portato via una borsa, della compagna della vittima, e sono fuggiti. Il 6 marzo altro raid: l'arrestato e il complice hanno derubato una ragazza che era ferma in via Procaccini in macchina ed era scesa dall'abitacolo dopo aver sentito un tonfo. Anche lì copione praticamente identico: uno dei due ha distratto la donna e l'altro ha svaligiato l'abitacolo.

I poliziotti sono riusciti a identiifcare il 32enne grazie a un'impronta lasciata sul Suv del primo colpo e anche grazie alle immagini registrate durante i blitz. Mercoledì pomeriggio l'uomo è stato individuato in via Maffucci, probabilmente mentre era pronto ad entrare di nuovo in azione, ed è stato arrestato e portato a San Vittore.