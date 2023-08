Il trucco dello zaino e del bagno: così i ladri rubano in centro a Milano. Video

Il video di un furto all'interno il Kfc di via Orefici. In manette due donne e un uomo

La fila per il bagno, usato anche come nascondiglio. Lo zaino lasciato sul tavolo, in realtà utilizzato per coprire il bottino. Poi la fuga con lo stesso bottino, durata però molto poco. Un uomo di 40 anni e due donne di 24 e 38, tutti di origini peruviane, sono stati arrestati sabato pomeriggio a Milano con l'accusa di furto aggravato in concorso dopo aver derubato un turista 47enne che stava mangiando in un fast food del centro insieme a moglie e figlio.

A bloccare i tre sono stati gli agenti della VI sezione della squadra mobile, che stavano effettuando dei servizi anti borseggio in centro. I poliziotti dopo aver visto l'uomo e le due donne - tutti collegati tramite cuffie - che continuavano a guardare all'interno dei locali, hanno deciso di seguirli per vedere quali fossero le loro intenzioni.

I sospetti si sono trasformati in realtà quando i tre sono entrati in azione all'interno del Kfc di via Orefici. L'uomo si è messo in fila davanti al bagno, restando così molto vicino al 47enne, che aveva poggiato il borsello sul tavolo. La più grande delle donne lo ha raggiunto poco dopo, mentre un paio di minuti più tardi è arrivata anche la 28enne, che intanto era andata in bagno a cambiarsi. In quell'istante, la seconda donna ha lasciato su una sedia uno zaino - così da coprire i complici - permettendo alla "collega" di afferrare il bottino.

Le due sono andate immediatamente via, mentre il 40enne qualche attimo dopo ha recuperato la borsa e le ha raggiunte. A fermare la loro corsa ci hanno pensato gli agenti, che addosso all'uomo hanno anche trovato un telefono risultato rubato un paio di ore prima in piazza Duomo a una brasiliana.