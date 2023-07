Così i ladri colpiscono in metro: il commercialista non si accorge di nulla. Video

Riuscito il furto, fallita la fuga. Due uomini di 33 e 19 anni, entrambi cittadini romeni, sono stati arrestati lunedì scorso dalla polizia a Milano con le accuse di rapina aggravata in concorso dopo aver derubato un commercialista in metro a Milano e aver mandato in ospedale un'agente che stava cercando di bloccarli.

Il loro blitz è avvenuto verso le 10 di mattina nella fermata di Montenapoleone, sulla linea gialla. Il 19enne ha sorpreso alle spalle la vittima - un 65enne -, ha sfilato il portafogli dalla tasca del pantalone ed è scappato insieme al complice, che è rimasto dietro a fare da palo.

Appena i due sono usciti in via dei Giardini sono stati visti dagli investigatori della VI sezione della squadra mobile, guidati da Marco Calì e Michele Scarola, mentre dividevano il bottino, 450 euro in contanti. A quel punto gli agenti si sono messi sulle loro tracce e li hanno inseguimenti in via Fatebenefratelli. Il più giovane è stato bloccato praticamente subito, mentre il più grande è stato raggiunto da una poliziotta che è salita su uno scooter di un passante. Raggiunto, il 33enne ha reagito aggredendo la poliziotta - poi finita in ospedale con una lussazione al mignolo - prima di essere fermato e arrestato. Dopo la convalida, lui è finito agli arresti domiciliari, mentre per il 19enne è stato disposto l'obbligo di dimora.