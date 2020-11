Vaccini antinfluenzali, Gallera: "Ritardi dalle aziende produttrici, ma procediamo a pieno ritmo"

"Le vaccinazioni antinfluenzali procedono a pieno ritmo". A dirlo è stato ieri l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera, che a margine della conferenza stampa sulla nuova delibera per le RSA ha fatto il punto sulla campagna vaccinale.

"Ci sono stati alcuni ritardi causati dalle aziende produttrici - ha spiegato Gallera - Possiamo tuttavia assicurare che sono già stati consegnati 2 milioni di dosi ai centri e ai medici di base. Tutti i soggetti individuati per la copertura vaccinale saranno coperti".

Di diverso avviso l'esponente del PD lombardo Gianni Girelli, che in una nota dichiara: "La campagna di vaccinazione antinfluenzale in Lombardia è di nuovo in stallo. Arrivano segnalazioni da quasi tutti i territori che sono state chiuse le agende delle prenotazioni per mancanza di dosi“. Il medesimo allarme era stato lanciato lo scorso 18 novembre dalla consigliera democratica Carmela Rozza, che in un'intervista telefonica a Milano Today aveva spiegato: "Secondo una circolare dell'ATS le dosi sono scarsissime". Pronta la smentita dell'Agenzia di Tutela della Salute della Lombardia: "L'affermazione della consigliera Rozza secondo cui in ATS Milano non sarebbero più disponibili vaccini non corrisponde al vero. Si ritiene grave divulgare documenti tecnici senza comprenderne il significato ed allo scopo di procurare allarme".