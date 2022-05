Garattini: "Il covid fa più morti della guerra, prematuro allentare le misure"

"Se è prematuro allentare le misure contro il covid? Direi di sì visto che abbiamo ancora 150 morti al giorno. Sono più di quelli che fa la guerra in Ucraina". A dirlo è Silvio Garattini, farmacologo e presidente dell'istituto Mario Negri, che martedì 3 maggio, all'acquario civico di Milano, ha aperto la settima edizione del Festival dei diritti umani, dedicato quest'anno al tema del diritto alla salute.

"Sarebbe saggio continuare a usare mascherine e gel per le mani - ha spiegato Garattini - Allentare le misure è stato prematuro e bisogna ancora tenere alta l'attenzione. Come pure bisogna mantenerla sul tema dei diritti, perché la Costituzione dice che proprio la salute è uno dei diritti fondamentali di ciascuno, ma nella pratica questo non avviene. Ci sono migliaia di persone che non hanno accesso alle cure, specialmente se si parla di malati gravi e di malattie rare. Per questi pazienti non si investe abbastanza per il solo e semplice fatto che non conviene economicamente".